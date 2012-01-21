У центрі Києва обмежать рух транспорту на День Соборності

У зв’язку з заходами з нагоди відзначення Дня Соборності України практично на всіх вулицях в центрі столиці 21 та 22 січня буде тимчасово обмежено рух автотранспорту.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ ГУ МВС м.Київ.

Напередодні свята, 21 січня, з 18:00 до 22 січня 22:00 буде заборонено паркування транспорту:

по вул. Володимирській (від вул. Л.Толстого до бул. Т.Шевченка, від бул. Т.Шевченка до вул. Б.Хмельницького); по бул. Т.Шевченка до вул. Терещенківська; по вул. В.Васильківській (від вул. Тельмана до вул. Щорса); по вул. Тельмана (від вул. В.Васильківська до вул. Предславенська); по вул. В.Васильківській, 103 (стоянка біля Національного Палацу Україна); заїзд на пл. Софіївську з пров. Рильського; по вул. Володимирській до пл. Софіївській; пл. Михайлівська до вул. Трьохсвятительська; пл. Бессарабська; Майдан Незалежності; пл. Європейська; від вул. Інститутської до вул. Ольгінської; від вул. Хрещатик до вул. Інститутської.

На Софійській площі та прилеглих до неї вулицях з 11:00 до 17:00 заплановані заходи однієї з політичних партій. Подано заявку про участь понад 10 тисяч громадян.

Начальник Державтоінспекції Києва Анатолій КУРІННИЙ радить киянам та гостям міста обмежити свої поїздки на автотранспорті до центральної частини міста, оскільки проведення численних масових заходів не дозволить автомобілістам скористатись вулицями у центрі. Керівник ДАІ також просить водіїв не залишати свої транспортні засоби з порушенням правил паркування. «А загалом, всі учасники дорожнього руху повинні бути гранично уважними, неухильно дотримуватися сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, і передусім тимчасово встановлених. До того ж у дорожній рух свої корективи внесла негода, і це безумовно також потрібно враховувати», - наголосили в Управлінні ДАІ ГУ МВС Києва.