Влада Південного Судану звільнила заарештований екіпаж Ан-32, у складі якого українець

Звільнено заарештований наприкінці грудня в Південному Судані екіпаж літака Ан-32, у складі якого є один українець.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив перший секретар посольства РФ у Республіці Судан Юрій ВІДАКАС.

За даними дипломата, в неділю ввечері льотчики прибули в столицю Судану Хартум.

За словами Ю.ВІДАКАСА, власті Південного Судану відпустили весь екіпаж на свободу, так і не давши офіційних роз`яснень з приводу його затримання. На даний момент усі члени екіпажу знаходяться в Хартумі, вони почуваються нормально.

Питання про те, чи залишиться екіпаж працювати в Судані, вирішуватиметься пізніше керівництвом авіакомпанії.

Тим часом, як повідомив РІА «Новости» спецпредставник Президента РФ зі співпраці з країнами Африки Михайло МАРГЕЛОВ, "льотчики не мають наміру залишати країну і продовжать роботу в авіакомпанії "Тарко-Ейр".

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня 2011 р. в Республіці Південний Судан (Сарджас, штат Єдність) був затриманий літак Ан-32, що належить суданській компанії і виконує політ за маршрутом Хартум - Сарджас - Ель-Феллуджа - Ель-Обейд - Хартум на користь суданської компанії «Уайт Найл Петролеум», яка здійснює розробку нафтових родовищ у штатах Джонглей і Верхній Ніл (Південний Судан).

Екіпаж був затриманий представниками місцевих спецслужб і доставлений у військовий табір за три кілометрих від аеропорту. За даними МЗС України, літак був затриманий з метою перевірки вантажу.

До складу екіпажу входять громадяни України, Російської Федерації, Узбекистану, Вірменії і Судану.