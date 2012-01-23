ПЗ в 2011 р. збільшила пасажироперевезення у далекому сполученні на 1,8%

Придніпровська залізниця в 2011 р. збільшила відносно 2010 р. обсяги пасажирських перевезень у далекому сполученні на 1,8% - до 9,842 млн. чоловік.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ПЗ.

За цей період у квиткових касах магістралі пасажири оформили понад 9,666 млн. квитків, що на 175 тис. більше, ніж у 2010 р.

У 2011 р. через мережу Інтернет пасажири замовили 123,3 тис. проїзних документів - на 106, 4 тис. більше у порівнянні з попереднім роком.

У 2011 р. пасажири Придніпровської залізниці оформили понад 9,459 млн. квитків для дорослих (на 130 тис. більше, ніж у 2010 р.) і 382,2 тис. дитячих квитків (на 45 тис. більше).

Найпопулярнішими напрямками подорожей пасажирів ПЗ минулого року були Київ, Львів і Крим.