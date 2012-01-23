Білоруська залізниця збільшила вантажоперевезення у рамках МС майже на 16,6%

Мінськ. У 2011 році білоруською магістраллю в рамках Митного союзу було перевезено 62 млн. тонн вантажів, що перевищило рівень 2010 року на 16,6%.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба БЗ.

«Обсяги перевезень вантажів на експорт до Росії і Казахстану збільшилися на 32,3% до рівня 2010 року. Транзит вантажів Білоруською залізницею в сполученні з країнами-учасницями МС зріс минулого року на 11,7%», - сказано у повідомленні прес-служби.

Крім того, як відзначили на БЗ, у 2011 році за участю залізниць Білорусі, Росії і Казахстану успішно розвивалися контейнерні перевезення: білоруською магістраллю контейнерними поїздами було перевезено більш як 164 тис. контейнерів у двадцятифутовому еквіваленті (ДФЕ), або 106,3% до рівня 2010 року. Разом з уже курсуючими поїздами («Пежо-сітроен», «ФОЛЬКСВАГЕН-РУС», «Східний вітер», «Казахстанський вектор», «Монгольський вектор»), в 2011 році було організовано перевезення вантажів контейнерними поїздами по ряду нових маршрутів: з Чунцина (Китай) до Дуйсбурга (Німеччина), із Західної Європи до Москви і Нижнього Новгорода.