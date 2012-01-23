Залізниці у 2011 р. відремонтували 30,5 тис. вантажних вагонів

Залізниці України у 2011 році різними видами ремонту відремонтували 30,489 тис. вантажних вагонів.

Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця), зокрема, деповським ремонтом відремонтовано 29,196 тис. вантажних вагонів інвентарного парку, зокрема універсальних піввагонів - 18,374 тис., хопер-зерновозів - 4,028 тис., критих вагонів - 2,412 тис., хопер-цементовозів - 1,048 тис., цистерн - 1, 341 тис., транспортерів - 69 і вагонів інших типів - 1,924 тис.

Середня собівартість деповського ремонту одного вагона становить близько 22,2 тис. грн.

Крім того, деповським ремонтом відремонтовано 1 903 вагони, які перебувають на балансі підприємств, підпорядкованих "Укрзалізниці", зокрема, 1,398 тис. фітингових платформ власності ДП УДЦТС «Ліски», 244 вагони власності ДП «Укрспецвагон», 183 хопер-дозатори і 78 думпкарів, що перебувають у власності підприємств дорожнього господарства залізниць.

Капітальним ремонтом у вагонних депо залізниць відремонтовано 1,293 тис. вантажних вагонів інвентарного парку, 50 критих вагонів, 470 піввагонів, 749 цистерн, 14 транспортерів і 10 вагонів інших типів. Середня собівартість капітального ремонту одного вагона становить близько 83,7 тис. грн.

Крім того, капітальним ремонтом відремонтовано 506 вагонів, що перебувають на балансі підприємств, підпорядкованих "Укрзалізниці", зокрема 142 думпкари і 231 хопер-дозатор підприємств дорожнього господарства, 130 вагонів власності ДП «Укрспецвагон», три фітингові платформи власності ДП УДЦТС «Ліски».

Довідка УНІАН. У 2010 році «Укрзалізниця» відремонтувала більш ніж 36 тис. вантажних вагонів інвентарного парку.

Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. піввагонів, з них у неробочому стані перебуває приблизно 10,5 тис. од. Близько 7 тис. од. вантажного рухомого складу знаходяться на території країн СНД. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.

У даний час триває реорганізація вантажних перевезень, яка передбачає, що інвентарний парк вантажних піввагонів буде передано на баланс ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» і ДП «Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів «Укрспецвагон». Також на балансі «Укрспецвагона» перебуватимуть окатишовози.