Уряд має намір врегулювати діяльність портів

Верховна Рада України зареєструвала проект закону «Про морські порти України», представлений Кабінетом міністрів, який визначає правові, економічні, соціальні та організаційні принципи діяльності в морських портах.

Як ідеться в пояснювальній записці до законопроекту №9712, аналіз процесів, що відбуваються в портовій галузі в останні роки, свідчить про стагнацію процесів інвестування в об`єкти портової інфраструктури. При цьому ризики інвестування пов`язані, насамперед, із застарілою нормативною базою, котра фактично відображає радянську модель функціонування портів.

Законопроект передбачає, зокрема, створення рівних умов і забезпечення конкуренції серед суб`єктів господарювання, котрі виробляють однакову продукцію в межах території і акваторії морського порту, розмежування функцій забезпечення безпеки мореплавання і нагляду (контролю) за безпекою, недопущення дискримінації в доступі до об`єктів портової інфраструктури порту загального користування.

«На сьогодні Україна - єдина держава на пострадянському просторі, де не відбулися реформи в портовій галузі», - сказано в пояснювальній записці.

Проект закону узгоджений без зауважень Мінекономрозвитку, Мінфіном, Мінприроди, Держводагенством, Держземагенством, Мінагропродом і Мінюстом.

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