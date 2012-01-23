Продажі залізничних квитків через Інтернет у 2011 році зросли у 5 разів

Продажі залізничних квитків через автоматизовану систему бронювання і продажу через мережу Інтернет (АСС «е-Квиток») в Україні в 2011 році зросли у 5,2 разу порівняно з 2010 роком - до 639,9 тис. квитків.

Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця), за підсумками 2010 року через АСС «е-Квиток» пасажири купили 132,5 тис. квитків, в 2009 році - 83,5 тис. квитків.

Усього з початку упровадження послуги було придбано близько 950 тис. квитків.

Довідка УНІАН. Автоматизована система бронювання і продажу залізничних квитків через мережу Інтернет (АСС «е-Квиток») працює з 2009 року і забезпечує отримання довідкової інформації про наявність вільних місць у поїзді і вартість проїзду, час відправлення зі станції, маршрут, календар курсування поїзда, а також замовлення місць з подальшим викупом проїзних документів у квитковій касі і придбання проїзних документів.