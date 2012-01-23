Розгляд скарги авіакомпанії «Сибір» перенесено. Ціна питання - 15,5 млн. дол.

Київський апеляційний господарський суд переніс на 6 лютого розгляд скарги російської авіакомпанії «Сибір» на рішення Господарського суду Києва, який відмовився зобов’язати Міністерство оборони України та Державне казначейство України відшкодувати 15,5 млн. доларів як компенсацію за завдані авіакомпанії збитки у зв’язку з авіакатастрофою літака ТУ-154 у 2001 році, який, імовірно, було збито ракетою під час навчань в 2001 році над Чорним морем.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення оголосив сьогодні головуючий у колегії суддів у цій справі В’ячеслав ЗЕЛЕНІН.

Таке рішення було ухвалене у зв’язку з тим, що на судове засідання не з’явився представник Держказначейства, яке є одним з відповідачів у цій справі.

Наступне судове засідання розпочнеться 6 лютого о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, літак Ту-154 авіакомпанії "Сибір", що виконував рейс Тель-Авів - Новосибірськ, зазнав катастрофи в жовтні 2001 року. Загинули всі 66 пасажирів і 12 членів екіпажа.

Комісія Міждержавного авіаційного комітету (РФ) встановила, що лайнер над Чорним морем збила ракета, запущена українськими військовими, які проводили того дня навчання в Криму, оскільки українські військові переплутали пасажирський літак з навчальною ціллю.

Україна через деякий час після трагедії, не чекаючи результатів розслідування, виплатила сім`ям загиблих моральну компенсацію у розмірі 200 тис. доларів на кожного загиблого.

У 2004 році авіакомпанія "Сибір" подала позов до Господарського суду Києва до Міноборони і Держказначейства України, в якому вимагала стягнути з них понад 15 млн. доларів.

***

Представники авіакомпанії «Сибір» просять Київський апеляційний господарський суд витребувати у Генеральної прокуратури України результати експертиз щодо причин катастрофи літака ТУ-154 у Чорному морі в 2001 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це представник авіакомпанії Олександра ПАВЛЕНКО заявила сьогодні під час розгляду скарги авіакомпанії «Сибір» щодо відшкодування їй 15,5 млн. доларів збитків у зв’язку з авіакатастрофою літака ТУ-154 в 2001 році.

Зокрема, під час судового засідання вона подала на розгляд суду два клопотання з вимогою витребувати у Генпрокуратури України копії результатів експертиз щодо причин катастрофи літака ТУ-154, а також інформацію про те, які саме уламки літака були досліджені під час експертизи, що проводилась у 2010 році.

На засіданні суду представники авіакомпанії «Сибір» зазначили, що вони хочуть отримати від Генеральної прокуратури України перелік уламків літака ТУ-154.

«Ці клопотання спрямовані на отримання додаткової доказової бази. У першій інстанції ми намагалися отримати дуже важливі докази від Генеральної прокуратури стосовно обсягів уламків літака, які знаходяться на території України і фактично по яких Україна проводила у 2010 році експертизу, і по яких винесла неперевершені висновки з приводу того, що Україна не вражала бойовою ракетою російський літак», - сказала О.ПАВЛЕНКО журналістам.

Вона наголосила, що саме ці докази є дуже важливими, і тому авіакомпанія повторно порушує це питання.

«Ми б хотіли отримати інформацію з приводу того, що на 2010 рік, коли експертизи проводилися в Україні, якими саме уламками володіла Генеральна прокуратура, який обсяг був наданий експертам для дослідження. Тому нас не влаштовують докази з 2001 року, нас цікавить те, що було у 2010 році», - наголосила О.ПАВЛЕНКО.

Також вона зазначила, що у справі є декілька документів і, в першу чергу, це матеріали російського Міждержавного авіаційного комітету, який після аварії встановив остаточну її причину.

«Цей висновок був підписаний, у тому числі Україною, він був визнаний, його причини були також визнані Україною. Ніколи не спростовувалися. І лише в даному судовому спорі Україна займає позицію, що вона не була причиною ураження літака ракетою», - наголосила О.ПАВЛЕНКО.

У свою чергу, представник Міністерства оборони України Андрій КОЗЛОВ зазначив, що авіакомпанія «Сибір» дуже давно порушує питання щодо експертизи уламків літака. «Протилежна сторона робила заяви про те, що навіть на час проведення експертиз - і це звучало на судовому засіданні - ці уламки не знаходилися на території України», - сказав він.

А.КОЗЛОВ також наголосив, що представники Міноборони отримали від Генеральної прокуратури відповідь, яка містила акти прийому-передачі і, зокрема, інформацію про те, що від російської Генеральної прокуратури Україною свого часу було отримано 404 уламки літака.

Зокрема, пізніше у Міноборони зазначали, що вони мають виключно ці уламки.

«І, власне, наступні експерти, які проводили судову експертизу, казали, що вони досліджували саме ці 404 уламки у звіті. Чого від нас хочуть з приводу цих уламків - я не знаю. Тим більше, що самі уламки не несуть ідентифікуючих ознак, немає жодного уламку зовнішньої обшивки», - наголосив А.КОЗЛОВ.

Також він зазначив, що казати про те, що висновки Міноборони грунтувалися виключно на результатах української експертизи, є несправедливим і не відповідає дійсності, а матеріали Міждержавного авіаційного комітету містять різні суперечності.