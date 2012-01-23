Абоненти ВОЛІ будуть дивитися всі матчі Євро-2012 в цифровому і в HD-форматі

Компанія ВОЛЯ отримала права на ексклюзивну ретрансляцію в своїх кабельних мережах HD-версією телеканалу «Футбол», який медіа-холдинг «Медіа Група Україна» планує запустити спеціально до чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Про це повідомила УНІАН керівник відділу зв`язків з громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна СІГДА.

«Таким чином, абоненти ВОЛІ отримали унікальну можливість дивитися прямі трансляції всіх матчів чемпіонату Європи і в цифровому форматі, і в HD-якості», - підкреслила вона.

Згідно з підписаним двома компаніями меморандумом в пакетах ВОЛІ також буде продовжена ретрансляція каналів «Футбол» і «Футбол +». При цьому телеканал «Футбол» є офіційним бродкастером чемпіонату Європи 2012 року з футболу і покаже всі матчі у прямій трансляції.

За даними директора телеканалів «Футбол» і «Футбол +» Олександра ДЕНИСОВА, старт HD-версії телеканалу «Футбол» заплановано на початок Євро-2012. Після закінчення чемпіонату на HD-каналі можна буде дивитися всі провідні європейські чемпіонати, які зараз транслюються на каналі «Футбол +».

За словами генерального директора ТОВ «Медіа Група Україна» Федора ОГАРКОВА, у медіагрупі «постаралися зробити все можливе», аби футбольні вболівальники побачили всі матчі Євро-2012 в кращій якості на всій території України. Він повідомив, що в результаті покупки субліцензії канал «Україна» покаже 15 матчів і фінальний поєдинок, а канал «Футбол» - всі матчі в цифровій якості.

Як зазначив генеральний директор компанії ВОЛЯ Ерік ФРАНКЕ, компанія забезпечила всім своїм клієнтам «унікальну можливість насолодитися найякіснішою і чіткою футбольною картинкою» під час перегляду не тільки всіх матчів Євро-2012, а й інших провідних європейських футбольних чемпіонатів. На його думку, це не тільки важлива новина для абонентів компанії ВОЛЯ, а й, «без перебільшення, стратегічна подія для іміджу України» як країни, яка приймає безліч іноземних гостей і тепер «може запропонувати різноманітний телевізійний продукт в найкращій HD-якості».

HD-версія каналу «Футбол» буде доступна на постійній основі в пакеті «ВОЛЯ HD».

Довідка УНІАН. Група компаній ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним провайдером і надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає: інформацію і розваги - доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; комунікації - високошвидкісний доступ до інтернету, комп`ютерний і голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.

ТОВ «Медіа Група Україна» - медіа-холдинг, створений у 2010 році на базі телеканалу «Україна». Об`єднує національний телеканал загального інтересу «Україна», спортивні канали «Футбол» і «Футбол +», регіональний канал «Донбас», сейлз-хаус «Медіапартнерство», інтернет-холдинг «Діджитал Венчерз», продакшн-компанію «Теле Про». 99,999% акцій компанії належить групі «Систем Кепітал Менеджмент».

Телеканал «Футбол» - перший в Україні спеціалізований канал, присвячений винятково футболу, офіційний бродкастер чемпіонату Європи з футболу UEFA Euro-2012. За підсумками 2011 року «Футбол» займає 12-те місце в Топ телеканалів, що працюють в Україні. Телеканал «Футбол +» транслює національні першості Англії, Німеччини, Бразилії, а також поєдинки за участю легендарних клубів: «Манчестер Юнайтед», «Ліверпуль», «Челсі», «Баварія», «Фламенго» і багатьох інших.