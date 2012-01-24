У Білорусі скасовано пільгу з ПДВ на ввезення автомобілів для юросіб

Мінськ. У Білорусі з вівторка, 24 січня, скасовується пільга з податку на додану вартість при ввезенні і реалізації увезених транспортних засобів юридичними особами і індивідуальними підприємцями у комерційних цілях.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, відповідне рішення міститься в Указі Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА від 17 січня 2012 року № 36, який опубліковано на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі.

Так, Указом скасовується чинний порядок визначення податкової бази з ПДВ. Якщо раніше база оподаткування була різницею між ціною реалізації і ціною придбання автомобіля, то зараз ПДВ розраховуватиметься з повної вартості іномарки.

Колишній порядок визначення податкової бази ПДВ збережеться лише при реалізації юридичними особами і індивідуальними підприємцями транспортних засобів, придбаних у фізичних осіб на території Білорусі. Це дозволить підтримати інтерес автоділерів до розвитку схеми трейд-ін (придбання автомобіля, що був у використанні, у залік нової іномарки).

Довідка УНІАН. Скасування пільги для юросіб з ПДВ на іномарки, на думку Мінфіну Білорусі, дасть можливість встановити порядок реалізації автомобілів, аналогічний тому, що сьогодні діє в Росії і Казахстані. Тобто у Білорусі розраховують створити рівні умови ввезення і реалізації легкових автомобілів на території Митного союзу. Разом з тим представники автобізнесу звертають увагу на те, що ставка ПДВ в Білорусі становить 20%, тоді як в Росії - 18%, в Казахстані - 12%.