Українські порти підпишуть нові договори з державними вагонними компаніями

Українські порти підпишуть зі створюваними державними вагонними компаніями договори про користування вантажними вагонами, які під час реформування вантажних залізничних перевезень одержать статус «власні».

Як повідомляє Міністерство інфраструктури України, про це йшлося на спільній нараді представників міністерства і Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця) під головуванням директора Департаменту державної політики в галузі морського і річкового транспорту Мінінфраструктури Володимира СЕВРЮКОВА.

За інформацією міністерства, на нараді було порушено питання визначення механізмів взаємодії портів і залізниці під час вивантаження/вантаження вагонів при переведенні вагонів інвентарного парку "Укрзалізниці" у власний парк вантажних компаній.

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«У зв`язку з такими змінами існує необхідність підписання морськими портами додаткових договорів про користування власними вагонами, які раніше враховувалися як вагони інвентарного парку залізниці», - говориться в повідомленні.

Також Мінінфраструктури повідомляє, що керівникам морських торгових портів доручено розробити і надати до міністерства власні пропозиції щодо вирішення спірних питань, які були відзначені в проектах договорів, підготовлених залізницею.

Крім того, в місячний термін морські «Укрзалізниця» відкликає вантажний пересувний склад з території СНД торгові порти підготують і нададуть до Мінінфраструктури перелік проблемних питань, що пов`язані з взаємодією із залізничним транспортом при плануванні, перевезенні та вивантаженні вантажів у портах і вимагають вирішення на рівні міністерства чи уряду.