Порядок оформлення квитків на електропоїзд Харків-Білгород змінено

Південна залізниця і приміська пасажирська компанія «Черноземье» (РФ) змінили порядок оформлення проїзних документів на електропоїзди сполученням Харків-Білгород.

Як повідомляє прес-служба ПЗ, пасажирам, які їдуть з Харкова до Білгорода, касири приміських кас і провідники-касири ПЗ продають квитки тільки до російської прикордонної станції Наумівка (вартість - 5,50 грн.). Від станції Наумівка до Білгорода проїзні документи реалізують касири приміської пасажирської компанії «Черноземье» за ціною 46,40 руб. (близько 12 грн.).

У зворотному напрямку російські касири оформляють проїзд пасажирів від Білгорода до української прикордонної станції Козача Лопань (58 руб., або близько 15 грн.). Квитки до Харкова продають касири ПЗ за ціною 4,80 грн.

ПЗ відзначає, що продаж проїзних документів здійснюється роз`їзними касирами у вагонах електропоїзда.

Зміни зумовлені істотною різницею у вартості квитків ПЗ і компанії «Черноземье» (РФ). Зокрема, в 2011 році вартість проїзду з Харкова до Білгорода за тарифами ПЗ становила 7 грн. Вартість проїзду з Білгорода до Харкова за тарифами російської компанії - 116 рублів (близько 30 грн.).

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць Російської імперії (1869 р.) і одна з найбільших доріг нинішньої України.

Залізнична мережа дороги розташована на північному сході України. Її протяжність перевищує 3000 км, розгорнена довжина головних шляхів перевищує 4000 км. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з добувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством — це шість областей з населенням близько 20 мільйонів чоловік.