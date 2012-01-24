На сьогоднішній день Київ забезпечений місцями для паркування тільки на 25% потреби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник директор КП “Київтранспарксервіс” Дмитро ДЕДЕШ.

Він повідомив, що на сьогоднішній день КП “Київтранспарксерівс”, яке є єдиним оператором із паркування в місті, провадить діяльність на 25 тис. паркомісцях, з яких 17 тис. – місця нічного паркування.

За даними Д.Дедеша, в Києві зареєстровано 1 млн. 200 тис. автомобілів і ще близько 300 тис. – це заїжджий транспорт.

“Таким чином, ми розуміємо, що потреба міста, для вирішення проблеми столиці – це організувати близько 300 тис. місць. На сьогоднішній день, на жаль, тільки 25% потреби забезпечено”, - сказав представник “Київтранспарксервісу”.

Довідка УНІАН. КП “Київтранспарксервіс” було створене згідно з рішенням Київради від 2007 року.