Штрафи за неоплату паркування авто можуть зрости від 340 до 850 грн.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України ініціює стягнення штрафів за неоплату паркування автомобілів у розмірі від 340 до 850 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління благоустрою територій та комунального обслуговування Мінрегіонбуду Олександр ІГНАТЕНКО на прес-конференції у Києві.

“У розробленому законопроекті, який зараз знаходится на висновку у Міністерстві юстиції, штрафи сягають від 340 до 850 грн. Це норма, яку ми пропонуємо. Це штрафи як до операторів, які неналежно виконують свої обов’язки, так і до осіб, які порушують оплату при паркуванні”, - сказав О.ІГНАТЕНКО.

Він нагадав, що уряд відтермінував рішення про обов’язкове обладнання платних парковок паркоматами до 31 березня 2012 року (рішення мало розпочати діяти з 1 січня цього року).

За словами О.ІГНАТЕНКА, вартість паркувального автомата вітчизняного виробництва становить від 10 до 50 тис. грн., і їхнє виробництво налагоджено у Києві, Львові та Кривому Розі.

У свою чергу, перший заступник директора КП “Київтранспарксервіс” Денис САЛОБАЄНКО запевнив, що підприємство готове придбати для муніципальних парковок паркомати за власні кошти.

За інформацією Д.САЛОБАЄНКА, на сьогодні у Києві встановлено 55 паркоматів, і в підприємства ще є паркомати, які не встановлені. За попередніми підрахунками “Київтранспарксервісу”, при діючому нормативі - на 20 машиномісць один паркомат – місту необхідно встановити ще 200-250 паркоматів.

“Якщо зараз норматив переглянуть і він становитиме 40 машиномісць на один паркомат, то, відповідно, потрібно буде в рази менше”, - зазначив він.

Водночас, сказав представник “Київтранспарксервісу”, фахівці підприємства вивчили ринок України щодо виготовлення паркоматів. “На сьогодні по паркоматах, які роблять в Україні, ціни такі ж, як на імпортні... Але вони не внесені до єдиного реєстру реєстраторів розрахункових операцій по суті. І виходить ситуація, що купити паркомат ми можемо, встановити – можемо, запустити і видавати чеки за допомогою паркомата - не можемо. Нам його не реєструє податкова”, - заявив Д.САЛОБАЄНКО.

За його словами, підприємство ініціюватиме відтермінування введення паркоматів, а також наполягатиме на внесенні змін до Адміністративного кодексу стосовнопосилення відповідальності водіїв, створеня прозорого механізму для реалізації і застосування цієї відповідальності.

Однак на це О.ІГНАТЕНКО зауважив, що навряд чи уряд погодиться ще раз відтермінувати питання щодо паркоматів.