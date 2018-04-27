Транспортний рейтинг: про головне міністерство «забуло»

Міністерство інфраструктури України склало список головних подій у транспортній галузі в 2011 році і запропонувало користувачам соціальної мережі Facebook визначити найважливіші з них.

Проте чиновники не включили до списку реформу системи вантажних залізничних перевезень, яка розпочалася в Україні і може вплинути на життя кожного українця більше, ніж відкриття НСК «Олімпійський» чи будівництво нового терміналу в аеропорту «Бориспіль».

Чиновницька "оцінка"

За оцінкою чиновників, до ТОП-10 найяскравіших моментів увійшли події, які демонструють пересічним громадянам успіхи у створенні об`єктів транспортної інфраструктури, - будівництво і ремонт близько 2 тис. км автодоріг загального користування, транспортних розв`язок і обхідних трас навколо Львова і Дніпропетровська. Крім того, у міністерському переліку - підготовка України до Євро-2012, зокрема, відкриття НСК "Олімпійський" у Києві і стадіону "Арена" у Львові.

До Євро-2012 мають стосунок і включені до списку авіаційні новини - завершення реконструкції терміналу "В" в аеропорту "Бориспіль", введення в експлуатацію нового терміналу в аеропорту "Харків", будівництво нових терміналів у Львові, Донецьку і «Борисполі» (термінал "D").

Важливим для транспортної галузі в міністерстві вважають і посадку найбільшого вантажного літака у світі "Мрія" на новій злітно-посадочній смузі в аеропорту Донецька, отримання аеродромом Донецька категорії ІКАО, яка дає право садити літаки фактично за будь-якої погоди, а також набуття чинності нового Повітряного кодексу.

У міністерстві вважають важливою подією також відкриття у квітні 2011 року першого Центру з координації морських пошуково-рятувальних операцій, який зможе здійснювати спостереження за українськими суднами у будь-якому районі світового океану і за всіма суднами в Чорному і Азовському морях.

Не забули чиновники і про залізницю. Так, до переліку найважливіших подій потрапили роботи з організації прискореного (до 160 км на годину) руху між містами, які приймають Євро-2012 - Києвом, Львовом, Донецьком і Харковом, електрифікація 270 км залізничних колій і відкриття Дарницького мосту у Києві, будівництво якого обійшлося «Укрзалізниці» у 8,5 млрд. грн. Рух автомобілів в обидва боки залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро в столиці був відкритий у першій половині 2011-го, повна експлуатація мосту планується до Євро-2012. Тим часом сьогодні зробити повноцінні з`їзди на цій транспортній артерії важко, оскільки землі, на яких їх може бути збудовано, перебувають у приватній власності.

Також відомство назвало однією з найважливіших транспортних подій року нововведення, яке дозволяє оформляти вантажі, що перевозяться залізницею, електронними документами, а також двократне збільшення розміру страхового платежу з обов`язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті - до 102 тис. грн.

До списку для голосування за найважливішу подію року на сторінці Facebook міністерство включило навіть відкриття служби таксі в аеропорту «Бориспіль». А ось електронний документообіг у системі вантажних залізничних перевезень з нього було виключено.

Експерти нагадали...

Ми запропонували аналітикам-експертам транспортної галузі скласти свій варіант рейтингу. Вони дещо нагадали чиновникам.

На думку координатора реформи транспортного сектора Координаційного центру з впровадження економічних реформ при Президентові Олександра Кави, однією з важливих подій у цій сфері стало ухвалення нової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки і схвалення у першому читанні законопроекту "Про особливості створення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування".

Крім того, О.Кава відзначив завершення електрифікації магістралі Полтава - Кременчук - Користовка, що дозволило створити оптимальний маршрут для вантажних потягів, які слідують у порти Одеси з Росії і Казахстану, підписання угоди на постачання 300 електровозів між «Укрзалізницею» і ЗАТ "Трансмашхолдинг", а також запуск за новою схемою швидкісного потяга №1/2 Київ - Москва "Столичний експрес", який курсує без проміжних зупинок з рекордною маршрутною швидкістю - 102 км/год.

О.Кава також включив до списку найважливіших транспортних подій року відновлення активної роботи аеропорту "Київ" (Жуляни), який увійшов до п`ятірки найбільших в Україні за пасажиропотоком за підсумками 2011 року. Міністерство, до речі, у своєму рейтингу про «Жуляни» не згадало.

За версією економіста інвестиційної групи «АРТ Капітал» Олега Іванця, до переліку ТОП-подій року варто було б внести запуск кільцевої електрички у Києві, а також незавершеність столичного Подільсько-Воскресенського мосту (якщо припинення рабіт можна назвати подією). «Загалом можна сказати, що за рік, окрім об`єктів Євро-2012, нічого істотно не змінилося, ніякі реформи проведені не були і ситуація залишається сумною, оскільки українська транспортна інфраструктура девальвує у вартості з кожним роком», - вважає О.Іванець.

Про що ще забуло міністерство...

Оцінити досягнення транспортної галузі не важко. На сьогодні рівень розвитку транспортної інфраструктури істотно відстає від потреб країни, а зношеність основних засобів державного транспорту (в тому числі й муніципального) становить близько 80-90%. Чимало експертів відзначають, що сучасні світові стандарти роботи галузі в Україні не можуть бути впроваджені через брак повноцінного механізму концесії магістралей і монопольного становища основних перевізників.

І ще один момент. Мінінфраструктури не включило до переліку найважливіших подій транспортної галузі кардинальну реформу вантажних перевезень, яка почалася у 2011 році і дуже істотно вплине на економіку країни.

Досі українські вантажні вагони перебували у так званому інвентарному парку і, по суті, не мали власника. Нова схема передбачає, що весь інвентарний парк вантажних вагонів буде розподілено між державними транспортними компаніями. Але при цьому українські найбільші вантажовідправники ставлять цілком реальне питання - хто і за що відповідатиме? Наразі не зрозуміло.

Крім того, переведення вагонного парку у статус «власний» викликало підвищення цін на вантажоперевезення як мінімум на третину. Як наголошує генеральний директор об`єднання металургійних підприємств України “Металургпром” Василь Харахулах, процес підвищення тарифів на вантажні перевезення фактично вже почався. «Угоди підписуються на місяць-два, вони вже містять збільшення тарифів на вантажоперевезення в 1,3-1,5 раза», - сказав він.

Президент Української зернової асоціації Володимир Клименко відзначає, що залізничники досі не пояснили споживачам нові правила гри. «Наші прохання до «Укрзалізниці» пояснити, що відбувається, наразі не привели ні до чого, ми про все дізнаємося з преси. Приходять якісь люди, приносять якісь угоди з іншими цінами за послуги, які зросли як мінімум на 30%. Яка економіка це витримає?» - каже він.

«Перевезення у власному рухомому складі дорожчі, ніж в інвентарному. Вагони переводяться у власність державних компаній. За тарифами - те, що перевозитиметься у піввагонах, коефіцієнт становитиме 1,3, поки що на першому етапі», - пояснює заступник начальника Головного управління перевезень Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця») Петро Лимарчук. У відомстві уточнюють, що, зокрема, у вартість вантажних перевезень буде включено плату за порожній пробіг вагона.

Вантажовідправники чекають від залізничників роз`яснень. В асоціації «Укрцемент» повідомили, що днями запланована зустріч з представниками «Укрзалізниці», на якій питання мало б прояснитися. А тим часом тарифи на міжнародні вантажні перевезення вже зробили експорт українського цементу нерентабельним.

Наскільки успішними будуть переговори вантажовідправників і залізничників, стане зрозуміло у лютому. І для українців тоді проясниться, як нові правила вантажних перевезень вплинуть на ціни і загальний рівень інфляції.

Максим Арбузов (УНІАН)