Потяг "Вікінг" відправився у перший регулярний рейс з українських станцій

Потяг комбінованого транспорту «Вікінг» 19 січня 2012 року відправився у перший регулярний рейс у складі 54 контейнерів і 37 платформ.

Про це повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") на своєму сайті.

«У перший з регулярних рейсів «Вікінг» відправився повноскладовим, тобто з максимально припустимою кількістю вагонів», - зазначається у повідомленні.

За інформацією відомства, з 1 лютого 2012 року за рішенням тарифної комісії "Укрзалізниці" на експортно-імпортні перевезення контейнерів територією України у складі потягів «Вікінг» і ZUBR застосовуватиметься 20% знижка до чинних тарифів.

Контейнерні потяги формуватимуться за спеціально розробленою «Укрзалізницею» технологією станціями Іллічівськ, Іллічівськ-Поромна, Одеса-Порт, Одеса-Ліски.

Потяги комбінованого транспорту формуватимуться станціями Іллічівськ-Поромна і Одеса-Ліски.

По станції Одеса-Застава-1 виконуватиметься об`єднання груп вагонів, перевезення яких здійснюється з вищезгаданих станцій.

Окрім цього, формуватимуться групи вагонів з інших регіонів України з подальшим їх включенням до складу потягу (зі станцій Київ-Ліски, Одеса-Ліски, Донецьк-Ліски, Луганськ-Ліски, Харків-Ліски, Дніпропетровськ-Ліски, Нікополь, Запоріжжя-Ліве і Стаханов).

Об`єднання основного складу потягу, який сформовано станціями Одеського регіону, і групи вагонів з контейнерами, завантажених на інших станціях, відбуватиметься на станції Казатин-1.

Сформований потяг по вівторках і п`ятницях прибуватиме на станцію Коростень, де здійснюватимуться всі необхідні види контролю.

Станції Одеса-Застава-1 і Казатин-1 формуватимуть потяг «Вікінг» з вагонів призначенням на станції Білорусі і Литви і об`єднаний склад потягу «Вікінг» і контейнерного потягу ZUBR з двох груп вагонів - вагонів, що прямують до Литви, і вагонів, що прямують на станції Білорусі, Латвії і Естонії.

Довідка УНІАН. Потяг комбінованого транспорту «Вікінг» працює з 2003 року і слідує за маршрутом Іллічівськ (Україна) – Мінськ (Білорусь) – Клайпеда (Литва). Загальна довжина маршруту становить 1733 км. Потяг сполучає ланцюг морських контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного і Каспійського морів.

Контейнерний потяг ZUBR курсує за маршрутом Україна - Білорусь - Латвія - Естонія і у зворотному напрямі. Перевезення у складі потягу здійснюються між залізничними станціями чотирьох держав, відкритими для роботи з великотоннажними контейнерами. Для проекту встановлено спеціальні тарифні умови, забезпечено спрощені процедури прикордонного і митного контролю.