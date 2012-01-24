Донецька залізниця (ДЗ) має намір випустити єврооблігації на 250 млн. доларів.

Про це йдеться у повідомленні про проведення тендера з відбору організатора випуску облігацій, розміщеному на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, термін кредитування складе не більше 5 років.

Довідка УНІАН.Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).