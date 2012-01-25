ПЗЗ запровадить продаж квитків за 90 діб до відправлення поїздів

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) з 26 січня 2012 впроваджує продаж квитків за 90 діб до відправлення поїздів далекого сполучення.

Як повідомили УНІАН у Південно-Західній залізниці, пасажири зможуть за 90 діб викуповувати місця на пасажирські поїзди далекого сполучення № 92/91 Львів-Київ-Львів, № 106/105 Одеса-Київ-Одеса, № 79/80 Дніпропетровськ-Київ-Дніпропетровськ, № 37 / 38 Донецьк-Київ-Донецьк, № 12/11 Київ-Сімферополь-Київ.

Досі пасажири могли купувати квитки за 45 діб до відправлення поїздів.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці» знаходиться у віданні залізниці.

Південно-Західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.