У київському метро з`явилися автомати з продажу жетонів, які видають здачу.

Зокрема, нові автомати встановлено на станціях «Палац спорту» і «Петрівка», пише «Сегодня» (№17 від 25 січня).

Від старих автоматів нові відрізняються тим, що приймають будь-які купюри (2, 5, 10, 20 грн.), а не лише 2 грн. і 10 грн., як раніше. Крім того, тепер в автоматі можна отримати здачу, правда, лише з 5 грн.

«Приміром, із 10 грн. автомат здачі не видасть, а «виплюне» 5 жетонів. А ось із п`ятірки видасть два жетони і гривню по 50 копійок. Такі автомати скоро з`являться й на інших станціях метро, як на центральних, так і на кінцевих», - повідомили в прес-службі Київського метрополітену.

***У будні середньодобові перевезення пасажирів Київського метрополітену - майже 1,8 млн. осіб, а перевезення за 2011 рік – 519 млн. пасажирів, зокрема 390,6 млн. платних і 129,4 млн. пільгових категорій (близько 25% від загальної кількості перевезених пасажирів). Загалом питома вага перевезень Київським метрополітеном у загальному обсязі перевезень усіма видами комунального міського транспорту в 2011 році становить 55,7%.