У Києві з 25 по 30 січня вночі буде закрито рух транспорту на Набережному шосе

У Києві у зв’язку із проведенням монтажно-будівельних робіт з 25 по 30 січня щоденно з 23.00 до 5.00 буде закрито рух усіх видів транспорту в обох напрямках по Набережному шосе на ділянці від Мосту метро до мосту Патона.

Про це повідомляє муніципальна газета “Хрещатик” (№ 9) з посиланням на Управління Державтоінспекції у Києві.

На час цих обмежень необхідно здійснювати об’їзд через залізнично-автомобільно-мостовий перехід - Дніпровська набережна - Русанівська набережна - вулиця Раїси Окіпної - Броварський проспект - Міст метро.