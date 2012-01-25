ЛЗ має намір випустити єврооблігації на 75 млн. доларів
15:58, 25 січня 2012Транспорт/Звя'зок
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Львівська залізниця має намір випустити єврооблігації на 75 млн. дол.
Про це сказано у повідомленні про проведення тендеру з відбору організатора випуску облігацій, розміщеному на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі».
Згідно з повідомленням, термін кредитування становитиме не більш ніж 5 років.
Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає у південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.
На залізниці діє 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.
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