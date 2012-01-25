ЛЗ має намір випустити єврооблігації на 75 млн. доларів

Львівська залізниця має намір випустити єврооблігації на 75 млн. дол.

Про це сказано у повідомленні про проведення тендеру з відбору організатора випуску облігацій, розміщеному на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, термін кредитування становитиме не більш ніж 5 років.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає у південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діє 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.