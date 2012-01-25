На ПЗ рух потягів, незважаючи на снігопади, здійснюється за графіком

На Придніпровській залізниці, незважаючи на рясні снігопади, які пройшли на території Дніпропетровської і Запорізької областей, рух пасажирських і вантажних потягів здійснюється за графіком. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ПЗ.

Щодоби на магістралі у снігоочисних роботах задіяно 12 снігоприбиральних машин СМ-2, 2 машини «Ветерок», десятки одиниць автодорожньої техніки, близько 2 тис. працівників підприємства. На 31 станції ПЗ працюють системи пневмообдувки стрілкових переводів.

Сьогодні основні роботи зі снігоочищення зосереджені на території Дніпропетровської, Криворізької і Запорізької дирекцій залізничних перевезень, зокрема, на станціях П’ятихатки і Кривий Ріг, де випало найбільше снігу - покров до 15-17 см. Залізничники вже очистили від снігу 92 км шляхів.