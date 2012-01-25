ПЗ має намір випустити єврооблігації на 175 млн. доларів

Придніпровська залізниця має намір випустити єврооблігації на 175 млн. доларів.

Про це сказано у повідомленні про проведення тендеру з відбору організатора випуску облігацій, розміщеному на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, термін кредитування становитиме не більш ніж 5 років.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щороку вона перевозить понад 227 млн. тонн вантажів і більш як 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна дорожня мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш ніж 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

У 2011 році ПЗ збільшила перевезення вантажів на 5,7% у порівнянні з 2010 роком - до 116,697 млн. тонн.