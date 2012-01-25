ВОЛЯ включила в свої пакети канал «Хокей»

Компанія ВОЛЯ додала в свої пакети новий український спортивний канал «Хокей», на якому транслюються спортивні події і світові турніри з цього виду спорту.

Про це повідомила УНІАН керівник відділу у зв`язках з громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна СІГДА.

Вона відзначила, що додання каналу «Хокей» в пакети ВОЛІ приурочене до однієї з найяскравіших подій року – «Матчу Всіх Зірок NHL 2012» (NHL 2012 All Stars Game), який транслюватиметься на каналі «Хокей» 29 січня.

Генеральний директор компанії ВОЛЯ Ерік Франке повідомив, що в 2012 році в пакетах ВОЛІ буде на 20% більше спортивних каналів. За його словами, до складу пропонованих пакетів компанії «сьогодні входять телеканали з найважливішими турнірами з всіма улюблених саме в Україні видів спорту».

На новому каналі «Хокей» любителі цього видовищного спорту зможуть дивитися матчі NHL, КХЛ, ВХЛ, ПХЛ, чемпіонату Швейцарії. Канал доступний у режимі промо-перегляду в пакетах «Україна і світ» і «Всесвіт».

Найближчим часом ВОЛЯ планує додати «Хокей» в пакети програм в інших регіонах, де компанія надає послуги.

Нагадаємо, що до складу пропонованих абонентам пакетів ВОЛІ входять такі спортивні канали, як: «Футбол» і «Футбол+», «Наш Футбол», «Спорт 1» і «Спорт 2», Viasat Sport, ESPN Classic, Extreme Sports Channel, «Російський Екстрим», «Континентальна Хокейна Ліга», «Теніс», «Баскетбол» і новий канал «Хокей».

Довідка УНІАН. ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером, який надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає: інформацію і розваги – доступ до телепрограм і відео-на-запит; комунікації – високошвидкісний доступ в Інтернет, комп`ютерний і голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.