Україна й Ефіопія укладуть Угоду про повітряне сполучення

Уряди України та Федеративної Демократичної Республіки Ефіопія підпишуть Угоду про повітряне сполучення.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, відповідне розпорядження за поданням віце-прем`єр-міністра України - міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА було прийняте в середу, 25 січня, на засіданні Кабінету міністрів.

Угода дозволить створити двосторонню договірно-правову базу для встановлення регулярного повітряного сполучення між Україною та Ефіопією.

Угода визначить порядок регулювання міжнародних польотів при експлуатації договірних ліній між Україною та Ефіопією і порядок призначення авіапідприємств, а також буде встановлювати умови, за яких авіапідприємствам надаватимуться і скасовуватися дозволи на виконання регулярних польотів.

Також документ передбачає взаємне визнання посвідчень членів екіпажу, міститиме положення щодо авіаційної безпеки, встановлюватиме механізм інспектування авіапідприємств для оцінки їх відповідності стандартам Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВР ратифікувала угоду між Україною та Португалією про повітряне сполучення