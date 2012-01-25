Колесніков здав у тестову експлуатацію новий термінал Львівського аеропорту

Сьогодні у Львові відбулась урочиста здача у тестову експлуатацію нового терміналу Львівського аеропорту імені Данила Галицького за участю віце-прем’єр-міністра - міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії також взяли участь голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло КОСТЮК, голова Львівської облради Олег ПАНЬКЕВИЧ, міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.

«Культурна столиця України за рейсами, якими буде наповнений новий термінал, виглядатиме дуже достойно», - зазначив під час урочистої церемонії Б.КОЛЕСНІКОВ.

Також віце-прем’єр вручив пам’ятні відзнаки – срібні монети із зображенням стадіону «Арена Львів» – А.САДОВОМУ, М.КОСТЮКУ, О.ПАНЬКЕВИЧУ та волонтерам.

Він зазначив, що в лютому у Львові відбудеться велика нарада, де напрацюють деталі проведення Євро-2012 у місті.

Також Б.КОЛЕСНІКОВ повідомив, що на офіційне відкриття аеропорту у Львові в березні приїде Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

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