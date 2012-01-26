Залізниці за свята в додаткових потягах перевезли майже 168 тис. пасажирів

Залізниці України за період новорічних і різдвяних свят перевезли 2,141 млн. пасажирів, зокрема 167,642 тис. - у додаткових потягах.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця), загалом для забезпечення перевезень у новорічний і різдвяний сезон 2011-2012 року було призначено 39 додаткових потягів, які зробили 190 рейсів, переважно у львівському і кримському напрямах.

Залізниці під час новорічних і різдвяних свят у середньому за рейс перевозили 882 пасажирів — на 125 пасажирів більше, ніж роком раніше.

Для формування додаткових потягів було використано 621 пасажирський вагон.

Крім того, "Укрзалізниця" повідомляє, що залізничники використовували систему повагонного продажу квитків, який дав змогу оптимізувати використання рухомого складу, - якщо у вагоні не продано жодного місця, то він не включається в потяг.

За рахунок функціонування системи повагонного оформлення проїзду протягом листопада-грудня 2011 року зі схем курсування потягів було вилучено 256 вагонів.

Довідка УНІАН. Додаткові потяги для залізниць України є збитковими, оскільки їх населеність не перевищує 50%.