Залізниці отримали лише 33% компенсації за пільгових пасажирів у приміському сполученні

Залізниці України у 2011 році отримали 193 млн. грн., або лише 33,2% компенсації за перевезення пільгових категорій у приміському сполученні.

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниці», за 2011 рік залізниці недоотримали 388 млн. грн. компенсації за перевезення пільгових категорій пасажирів.

Усього упродовж 2011 року залізниці України перевезли пасажирів пільгових категорій на суму 580,99 млн. грн.

За інформацією «Укрзалізниці», заборгованість облдержадміністрацій за перевезення пільгових категорій пасажирів у приміському сполученні становить 224,3 млн. грн. (компенсовано 40,6% від необхідної суми), Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України - 129,2 млн. грн. (компенсовано 22,8%). Дітей від 6 до 14 років у 2011 році було перевезено на суму 34,5 млн. грн., при цьому компенсації за перевезення цієї категорії залізниці не отримали.

Найбільше коштів недоотримала Південно-західна залізниця - 131,4 млн. грн., яка перевезла пільговиків на 181,6 млн. грн. (компенсовано лише 27,6%).

Південна залізниця недоотримала 70 млн. грн. (компенсовано 27%), Львівська залізниця недоотримала 67,3 млн. грн. (компенсовано 35,7%), Придніпровська залізниця недоотримала 55,3 млн. грн., (компенсовано 41,3%). На Донецькій і Одеській залізницях компенсовано, відповідно, 33,7% і 42,9% коштів, витрачених на перевезення пільговиків.

Максимальну сплату компенсації перевезення пільговиків зафіксовано в Закарпатській області, де компенсовано 121,8% від фактичних перевезень, у Чернівецькій - 97,5%, Рівненській - 94%, Миколаївській - 76%, Кіровоградській - 75,9%.

Найнижчий рівень розрахунків зафіксовано у Харківській області - 23,3%, Києві - 23,7%, Тернопільській - 28,3%, Київській і Вінницькій областях - 33,6%.

Довідка УНІАН. Пільгові категорії громадян складають близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні.

На залізницях України у повному обсязі надається пільговий проїзд 26 категоріям громадян, що мають таке право згідно з чинним законодавством.

Збитки залізниць України від приміських пасажирських перевезень у 2011 році, за оперативними даними, становлять 3,1 млрд. грн., що на 10,9% більше, ніж у 2010 році.

Усього упродовж 2011 року залізницями України у приміському сполученні перевезено 363, 7 млн. пасажирів, зокрема 54,4 млн. пасажирів пільгових категорій.

Збитки від перевезення пільгових категорій пасажирів у 2011 році зросли на 13,6% порівняно з 2010 роком - до 303,6 млн. грн.