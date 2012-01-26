Білорусь запроваджує обов'язкове електронне інформування про ввезення товарів

Мінськ. У Білорусі з 17 червня 2012 вводиться обов`язкове попереднє електронне інформування про товари, що ввозяться на територію Митного союзу (МС) автомобільним транспортом.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник голови Державного митного комітету (ДМК) Білорусі Сергій БОРИСЮК.

«До кінця 2012 року ми плануємо забезпечити здійснення всіх митних операцій з використанням електронних митних документів. Рішенням Комісії МС передбачається з 17 червня 2012 введення обов`язкового попереднього інформування про товари, що ввозяться на територію Митного союзу автомобільним транспортом», - підкреслив С.БОРИСЮК.

Він зазначив, що цією темою митники займалися більше двох років.

«На сьогодні близько 35% вантажів ввозяться з названої електронної технології на добровільній основі. В останні кілька місяців спільно з суб`єктами господарювання ми виконаємо всі необхідні підготовчі роботи для того, аби ця прогресивна технологія закріпилася в Білорусі без збоїв», - сказав заступник голови ДМК.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Азаров не виключає приєднання України до Митного союзу