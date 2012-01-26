ПЗЗ передала поїзди Київської міської електрички «Київпастрансу»

13:15, 26 січня 2012
Транспорт/Звя'зок
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Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) передала рухомий склад “Міської електрички” в кількості 10 електропоїздів на баланс комунального підприємства «Київпастранс».

Як повідомляє УНІАН прес-служба ПЗЗ, «Київпастранс» нестиме відповідальність за стан рухомого складу міської електрички.

ПЗЗ відповідатиме за належний стан залізничної інфраструктури – колійного господарства, системи електропостачання і посадочних платформ.

«ПЗЗ готова узяти на себе проведення ремонтних робіт і організацію експлуатації рухомого складу за умови укладання договору», - йдеться у повідомленні залізниці.

Довідка УНІАН. Вартість проїзду в міській електричці становить 1,7 грн.

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