ПЗЗ передала поїзди Київської міської електрички «Київпастрансу»

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) передала рухомий склад “Міської електрички” в кількості 10 електропоїздів на баланс комунального підприємства «Київпастранс». Як повідомляє УНІАН прес-служба ПЗЗ, «Київпастранс» нестиме відповідальність за стан рухомого складу міської електрички. ПЗЗ відповідатиме за належний стан залізничної інфраструктури – колійного господарства, системи електропостачання і посадочних платформ. «ПЗЗ готова узяти на себе проведення ремонтних робіт і організацію експлуатації рухомого складу за умови укладання договору», - йдеться у повідомленні залізниці. Довідка УНІАН. Вартість проїзду в міській електричці становить 1,7 грн.

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