ПЗЗ передала поїзди Київської міської електрички «Київпастрансу»
13:15, 26 січня 2012Транспорт/Звя'зок
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Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) передала рухомий склад “Міської електрички” в кількості 10 електропоїздів на баланс комунального підприємства «Київпастранс».
Як повідомляє УНІАН прес-служба ПЗЗ, «Київпастранс» нестиме відповідальність за стан рухомого складу міської електрички.
ПЗЗ відповідатиме за належний стан залізничної інфраструктури – колійного господарства, системи електропостачання і посадочних платформ.
«ПЗЗ готова узяти на себе проведення ремонтних робіт і організацію експлуатації рухомого складу за умови укладання договору», - йдеться у повідомленні залізниці.
Довідка УНІАН. Вартість проїзду в міській електричці становить 1,7 грн.
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