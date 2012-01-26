Врегульовано порядок тимчасового затримання автомобілів, оголошених у розшук

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках (постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. № 1102).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, зміни були розроблені Міністерством юстиції з метою узгодження чинного порядку із Законом України “Про виконавче провадження”.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, зміни стосуються виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного в розшук відповідно до статті 40 Закону України “Про виконавче провадження”.

Так, статтею 40 указаного закону визначено, що в разі необхідності розшуку транспортного засобу боржника державний виконавець виносить постанову про такий розшук, яка є обов`язковою для виконання органами внутрішніх справ.

З огляду на норми закону, змінами до чинного порядку встановлюється механізм тимчасового затримання та зберігання на спеціальних майданчиках чи стоянках транспортних засобів боржників, які були оголошені в розшук постановами державних виконавців та виявлені органами внутрішніх справ.

Передбачається, що ухвалені зміни підвищать ефективність взаємодії органів внутрішніх справ та органів державної виконавчої служби щодо виявлення транспортних засобів боржників.

Зміни до Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках будуть оприлюднені у встановленому порядку та набудуть чинності після офіційного опублікування.