Аеропорт «Львів» розпочав тестову експлуатацію нового терміналу

У новому терміналі Міжнародного аеропорту «Львів» сьогодні почалася тестова експлуатація за участю волонтерів і представників авіакомпаній.

Як повідомили УНІАН у відділі маркетингу аеропорту, в тестовій експлуатації взяли участь 50 волонтерів, які мали можливість пройти реєстрацію, паспортний контроль, побачити зал очікування і зону прильоту як звичайні пасажири.

«Це було перше тестування нового терміналу, з дотриманням усіх етапів реєстрації», - відзначили у відділі маркетингу.

Програма тестової експлуатації з поступовим збільшенням числа «пасажирів» продовжиться до 25 березня, коли планується ввести новий термінал в експлуатацію.

Також у відділі маркетингу аеропорту «Львів» повідомили, що сьогодні пасажирів приймають і відправляють зі старого терміналу.

Після введення нового терміналу в експлуатацію у старому терміналі можуть залишитися внутрішні рейси.

Також планується, що на період чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 внутрішні рейси здійснюватимуться зі старого терміналу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Кабмін збільшив вартість реконструкції аеропорту «Львів» на 33% - до 1,9 млрд. грн. Довідка УНІАН. Загальна площа нового терміналу аеропорту «Львів» становить 48 тис. кв. м, пропускна спроможність - близько 2 тисяч чоловік. Реконструйований аеропорт розрахований на обслуговування судів класу «А», «В», «С», а також класу «D» (типу Boeing-767).

Будівництво нового аеровокзалу Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького здійснила корпорація «Альтіс-холдинг» (Київ).

Реконструкцію ЗПП аеропорту «Львів» виконує ФПГ «Альтком» (Донецьк).