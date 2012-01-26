ОЗ у 2012 році проведе модернізацію 177 км доріг

Одеська залізниця планує у 2012 році провести модернізацію 176,7 км доріг на трьох основних напрямках - ділянка Міронівка-П’ятихатки, Знаменка-Одеса і Вапнярка-Одеса.

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), зокрема, капітальним ремонтом буде відремонтовано 150 км доріг у менш вантажонапружених напрямках.

Крім того, буде відремонтовано 45 станційних доріг на станціях Одеса-Застава-1, Іллічівськ, Роздільна, Знаменка-Сортувальна, Колосівка, Помошна, Тимково та інших.

Також ОЗ планує провести комплексні роботи з оздоровлення дев`яти нестійких ділянок земляного полотна і ремонту дев`яти мостів.

Крім того, ОЗ планує у 2012 році виконати роботи з подготовки до електрифікації ділянок Долинська-Миколаїв-Херсон-Вадим і Миколаїв-Колосівка.

Роботи з модернізації доріг дозволять збільшити швидкість руху потягів і обсяги перевезень.