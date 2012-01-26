Залізниці України у 2012 р. реконструюють 3 вокзали і 8 вокзальних комплексів

Залізниці України у 2012 році планують реконструювати три вокзали і вісім вокзальних комплексів.

Як сказано у повідомленні Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), до початку проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 планується завершити реконструкцію вокзальних комплексів станцій Донецьк, Красноград, Харків-Балашовський і вокзалу Макіївка-пасажирська.

У 2011 році «Укрзалізниця» виконала план з реконструкції вокзалів Харков-Балашовський і Макіївка, а також п`яти вокзальних комплексів — Донецьк, Красноград, Карлівка, Сахновщина, Кигичівка.

Крім того, за участю підрозділів господарства будівельно-монтажних робіт і громадських споруд «Укрзалізниці» в 2011 році виконано реконструкцію двох вокзалів і трьох вокзальних комплексів, які перебувають на балансі дирекцій залізничних перевезень залізниць — вокзалів Фастова і Чернігова, а також вокзальних комплексів Ямницч, Рахів, Луцьк.