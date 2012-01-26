Поїзд «Вікінг» може почати щоденне курсування - Колесніков

Поїзд комбінованих перевезень «Вікінг» може почати щоденне курсування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури, про це за підсумками робочої зустрічі з міністром транспорту і комунікацій Литовської Республіки Елігіюсом МАСЮЛІСОМ у Вільнюсі повідомив віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Ми обговорюємо модель щоденного «Вікінга». Ми можемо піти на додаткові інвестиції, щоб маршрут став щодобовим», - цитує прес-служба слова віце-прем`єр-міністра.

Водночас, Е.МАСЮЛІС наголосив на необхідності зниження тарифів на перевезення поїздом «Вікінг», а також прискорення проходження митних процедур при перетині кордонів.

«Ми повинні знижувати тарифи, вирішувати митні проблеми так, щоб цей контейнерний поїзд міг швидше рухатися з одного порту до іншого», - сказав Е.МАСЮЛІС.

За словами Е.МАСЮЛІСА, поїзд «Вікінг» може приймати участь не тільки в перевезеннях вантажів між Литвою і Україною, а й в транспортуванні транзитних вантажів зі Скандинавії, Північної і Західної Європи до південної частини Європи, Туреччини, Сирії і на Кавказ.

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Довідка УНІАН. Поїзд комбінованого транспорту «Вікінг» працює з 2003 року і прямує за марштрутом Іллічівськ (Україна) – Мінськ (Білорусь) – Клайпеда (Литва). Загальна довжина маршруту становить 1733 км. Поїзд з’єднує ланцюг морських контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного і Каспійського морів.

З 19 січня 2012 року поїзд комбінованого транспорту «Вікінг» почав регулярне курсування.

З 1 лютого 2012 року за рішенням тарифної комісії "Укрзалізниці" на експортно-імпортні перевезення контейнерів територією України у складі поїздів «Вікінг» і ZUBR застосовуватиметься 20% знижка до діючих тарифів.