Українські авіакомпанії збільшили перевезення пасажирів на міжнародних рейсах

Українські авіакомпанії на регулярних міжнародних рейсах у 2011 році перевезли майже 4,3 млн. пасажирів — на 41,9% більше, ніж роком раніше.

Як сказано в повідомленні, розміщеному на сайті Державної авіаційної служби України, близько 90% перевезень здійснено авіакомпаніями «АероСвіт» і «Міжнародні авіалінії України».

Усього в 2011 році регулярні міжнародні польоти здійснювали дев`ять українських і 56 іноземних авіакомпаній.

Протягом 2011 року українські авіакомпанії розпочали регулярні польоти за 13 міжнародними маршрутами, зокрема з Борисполя (до Кракова, Новосибірська, Самарканда, Актау, Штутгарта, Бішкеку, Хошиміна), з аеропорту «Київ (Жуляни)» (у Жирону, Валенсію), з Кривого Рогу (до Москви), з Івано-Франківська (до Баку, Неаполя, Рима). Крім того, було відновлено чотири рейси — з Борисполя до Краснодара, Самари, Кустаная і з Одеси до Єревана.

Крім того, Державіаслужба зазначає, що в 2011 році регулярні польоти в Україну почали виконувати 10 нових іноземних авіакомпаній — Avianova, VIM Airlines, Kontinent, Air Bashkortostan (РФ), Somon Air (Таджикистан), Wind Jet (Італія), Skywings Airlines (Греція), Cimber Sterling (Данія), Onur Air (Туреччина), Flydubai (ОАЕ).

При цьому Державіаслужба додає, що в 2011 році на регулярних міжнародних лініях вітчизняні авіакомпанії перевезли більше пасажирів, ніж іноземні.

Довідка УНІАН. В цілому в 2011 році міжнародні авіаперевезення пасажирів в Україні в 2011 році зросли на 23%, порівняно з 2010 роком — до 6,329 млн. пасажирів.

Середнє завантаження регулярних міжнародних рейсів у 2011 році зросло на 2,9 п.п. і склалл 53,9%.

Перевезення вантажів авіаційним транспортом України в 2011 році зросло на 2,8%, порівняно в 2010 роком - до 0,1 млн. тонн.