ПЗ спрямує 277,5 млн. грн. на ремонт доріг у напрямку Лозова-Симферополь

Придніпровська залізниця в 2012 р. спрямує 277,5 млн. грн. на оновлення різними видами ремонту більш ніж 239 км доріг у пасажирському напрямку Лозова-Симферополь, де в поточному році планується ввести швидкісний рух.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ПЗ.

«Особлива увага цьому напрямку буде приділена у зв`язку з планами впровадження в 2012 р. швидкісного руху на ділянках Лозова-Дніпропетровськ і Синельниково-1-Запоріжжя-1», - сказано у повідомленні прес-центру ПЗ.

Значні обсяги дорожніх робіт ПЗ має намір також виконати на головному вантажному напрямку П’ятихатки-Чаплино, де передбачено відремонтувати близько 89 км доріг на загальну суму понад 141,5 млн. грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить більш як 227 млн. тонн вантажів і понад 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна дорожня мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

У 2011 році ПЗ збільшила перевезення вантажів на 5,7% в порівнянні з 2010 роком - до 116,697 млн. тонн.