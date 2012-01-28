Біля берегів Лівії затонуло судно з мігрантами, загинули 15 осіб

Судно з мігрантами затонуло біля берегів Лівії, загинули 15 осіб, 40 вважаються зниклими безвісти, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на «Франс Прес».

Подія сталася у районі портового міста Місрата. На борту перебували мігранти з Сомалі, розповів посол Сомалі у Тріполі Абдельгамі ВАІС. "15 тіл були знайдені на узбережжі Місрати, серед загиблих 12 жінок і дітей", - сказав він.

За даними ООН, у 2011 році у Середземному морі загинули або зникли безвісти близько 800 осіб. Мігранти з країн Африки часто стають жертвами корабельних аварій, з ризиком для життя намагаючись дістатися до інших країн на переповнених судах, які перебувають в аварійному стані.