Український супутник «запхнули» на дальню орбіту ще до запуску

Перший український геостаціонарний телекомунікаційний супутник «Либідь», виведення на орбіту якого заплановане на 2013 рік, не зможе зайняти орбітальну позицію, виділену свого часу Україні. За словами голови Державного космічного агентства України Юрія Алексєєва, ще 5 років тому тодішнє Міністерство транспорту і зв`язку «проспало» закріплену за нашою країною точку на геостаціонарній орбіті. Її зайняла французька компанія Eutelsat, яка планує запустити на цю позицію свій супутник уже цього року. Хоча компроміс з французами ДКАУ й вдалося знайти, проте тепер наш супутник доведеться виводити зовсім в іншу точку. Тільки через 15 років Україна знову зможе претендувати на своє «супутникове» місце, а українцям варто запасатися потужнішими параболічними антенами, якщо вони хочуть приймати сигнал телемовлення з вітчизняного супутника.

Про те, що «Либідь» не зможе зайняти своє місце на орбіті, ще в травні 2011 року заявив Денієл Фрідманн – керівник канадської компанії MacDonald, Dettwiler and Associates (MDA), задіяної в проекті. Тоді він пояснив, що старт супутника переноситься на середину 2013 року (замість 2011-го) саме у зв`язку з втратою Україною своєї орбітальної позиції.

Україна подала заявку на надання їй орбітальної позиції для запуску власного телекомунікаційного супутника ще в 1990-х роках. У 2000 році на Всесвітній конференції радіозв`язку в Стамбулі Україні було виділено таку позицію в точці 38,2 градуса східної довготи. На думку експертів, вона була близька до оптимального місця для України – 31 градус с.д. Розміщення супутника в максимальній близькості до цієї точки дозволило б зробити його роботу максимально ефективною в плані чіткості прийому телесигналу, який виходитиме з «Либідя».

***Супутник, який перебуває на геостаціонарній орбіті, обертається навколо Землі в площині екватора (0° широти) із заданою кутовою швидкістю (1 оберт/24 години) і завжди міститься над однією точкою земної поверхні. У зв`язку з цим для опису параметрів його орбіти досить вказати тільки одну величину: довготу. Вона рівна довготі місцевості, над якою перебуває супутник. Саме ця довгота і називається точкою стояння супутника, або його орбітальною позицією. За словами Ю.Алексєєва, близько п`яти років тому «фахівці» з Мінтрансзв’язку з невідомих причин не підтвердили зацікавленість України в точці 38,2 градуса с.д., що потрібно робити з періодичністю 3 роки. Але орбітальні позиції – річ дефіцитна, опинившись без нагляду, вони відразу знаходять собі нових господарів.

«У Міжнародній комісії у Швейцарії нас повідомили, що французька компанія Eutelsat застовпила цю точку за собою і має намір у 2012 році вивести на неї свій супутник. Нам сказали, що у нас не забирають цю точку, але тепер Україна повинна буде дуже жорстко погоджувати частоти, в яких працюватиме її супутник, оскільки зовсім поряд уже розмістилися декілька супутників, запущених останніми роками. Якщо ми зробимо промінь трохи ширшим, то негативно впливатимемо на роботу сусідніх супутників. У результаті виходило, що «Либідь» зможе охоплювати тільки територію України, що вкрай невигідно з комерційного погляду», – пояснив голова ДКАУ.

Проте компанія Eutelsat, хоч і повелася як спритний Гаврош, який не залишає без уваги все, що погано лежить, але все-таки проявила певне благородство. Зі слів Ю.Алексєєва, французи запропонували Україні свою допомогу в трансляції Євро-2012, а також альтернативну орбітальну позицію, закріплену за Eutelsat, – 48 градусів східної довготи. Як відзначив голова ДКАУ, вже у лютому планується підписання відповідних домовленостей. Будемо сподіватися, що на прийнятних для України умовах.

«За точку 38 градусів можна боротися, але з неї у нашого супутника так чи інакше буде дуже обмежена зона покриття. А тим часом до нас звертаються з пропозиціями про співпрацю з Білорусі, Молдови, через компанію MDA пропозиції надходять з Індії і країн Північної Африки. Тому для нас кращою була б точка 48, з якої ми зможемо так само накрити сигналом Україну, хіба що знадобиться трохи потужніша приймальна антена. Якщо для 38-ї потрібні антени приблизно 500 міліметрів діаметром, то для 48-ї – близько 600 міліметрів. Але зате зона покриття у нас буде значно більшою, що дасть змогу окупити витрати на будівництво і запуск супутника протягом 6-7 років. Якщо ми надалі будемо підтверджувати своє право на точку 38, то після того як французький апарат, запуск якого запланований на цей рік, припинить своє існування (приблизно через 15 років), Україна зможе запустити в цю точку свій черговий супутник», – відзначив Ю.Алексєєв.

Що ж, все ж краще, ніж нічого, хоч і виглядає дуже симптоматично для нашої космічної галузі.

Супутник «Либідь» можна вважати українським тільки з погляду його належності. Передавальна і приймальна апаратура для нього буде поставлена канадською компанією MDA, а платформу, на якій цю апаратуру буде встановлено, виготовляє ВАТ «Інформаційні супутникові системи» (ІСС), що в місті Залізногорськ Красноярського краю Росії. А колись же побутувала думка, що в питаннях створення супутників Україна якщо й не самодостатня країна, то принаймні здатна виготовляти значну частину необхідного для них обладнання. Тепер же виходить, що перший вітчизняний телекомунікаційний супутник побудують росіяни з канадцями і навіть орбітою для нього поступилися жалісливі французи. Хіба що виводитися на неї супутник буде ракетою-носієм, більшою мірою побудованим українськими фахівцями. Звичайно, міжнародна кооперація в космічній галузі перебуває на дуже високому рівні, але все ж таки ніхто просто так не здає свої позиції і бореться за місце під сонцем, або, коли хочете, на своїй орбіті.

Зараз Україна щороку платить зарубіжним компаніям за послуги супутникового зв`язку близько 20 млн. дол. За задумом, запуск «Либіді» повинен був перенаправити ці потоки у зворотному напрямку, але тепер це велике питання, адже проблеми з прийомом сигналу у телеглядачів, хай навіть вони полягають у необхідності придбати нову супутникову антену, цілком можуть відлякати від цього проекту потенційних клієнтів.

Антон Лосєв (УНІАН)