БЗ почала реалізацію приміських квитків через термінали самообслуговування

Мінськ. На залізничному вокзалі станції Мінськ-Пасажирський розпочалася дослідна експлуатація системи реалізації приміських проїзних документів через термінали самообслуговування з використанням банківських пластикових карток, повідомили УНІАН у прес-службі БЗ.

«Один термінал встановлено у фойє вокзалу, ще чотири – в залі приміських кас. Апарати обладнані зручною навігацією, в якій зможе легко розібратися будь-який пасажир. Досить вибрати напрямок руху, день поїздки, кількість квитків, вставити банківську картку і сплатити покупку. Комп`ютер видасть проїзний документ», - сказано у повідомленні прес-служби БЗ.

Скористатися послугою можуть власники пластикових карток усіх банків Республіки Білорусь. Слід врахувати, що продаж проїзних документів здійснюється тільки за повним тарифом. У терміналі можна оформити проїзні документи і на ручну поклажу.

«Пільгові проїзні документи, як і раніше, оформляються в касах. Крім того, в терміналі не можна придбати квиток до станцій, розташованих у прикордонній зоні», - уточнили в прес-службі БЗ.

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Довідка УНІАН. На сьогоднішній день у Білорусі перебуває в обігу близько 9,9 млн. банківських пластикових карток. Білоруська залізниця веде постійну роботу, спрямовану на збільшення частки безготівкових розрахунків і розвиток технічної інфраструктури, що забезпечує використання карток.