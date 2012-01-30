Послугами міської електрички в Києві скористалося 2,7 млн. пасажирів

Послугами міської електрички в Києві в 2011 році скористалося 2,744 млн. пасажирів, зокрема 968,2 тис. пасажирів-пільговиків упродовж року користувалися електричкою безплатно.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

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Нагадаємо, з січня по вересень 2011 року працювали дві станції міської електрички - «Київ-Петрівка» і «Троєщина». У жовтні 2011 року було відкрито ще 12 станцій міської електрички.

Довідка УНІАН. Проект міської електрички реалізує Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) спільно з комунальним підприємством «Київпастранс».

Із січня 2012 року пересувний склад міської електрички в кількості 10 електропоїздів передано на баланс КП «Київпастранс». «Київпастранс» несе відповідальність за стан рухомого складу міської електрички.

ПЗЗ відповідає за належний стан залізничної інфраструктури - шляхового господарства, системи електропостачання і посадочних платформ.

Вартість проїзду в міській електричці становить 1,7 грн.