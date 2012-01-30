Генпідрядника будівництва метро на Троєщину буде визначено на міжнародному конкурсі

Генерального підрядчика будівництва метро на Троєщину визначать на міжнародному конкурсі, про дату проведення якого буде оголошено приблизно через два місяці.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО в інтерв`ю газеті “Ділова столиця” (№ 3-5 від 30 січня).

Він повідомив, що будівництво лінії метрополітену на Троєщину оцінюється у 14 млрд. грн. За його словами, «за бюджетні кошти місто будуватиме цю лінію протягом 15 років». «Якщо ж інвестори вкладуть необхідну суму зараз, ми зможемо запустити вітку вже через три роки, а потім протягом 15 років розрахуємося з партнерами», - сказав Р.КРАМАРЕНКО. Він підкреслив, що власті Києва звернулися до бізнесу, і «на нашу пропозицію вже відгукнулися десять найбільших вітчизняних банків, а також Сбербанк Росії».

Він також підтвердив, що якщо будуть вкладення від інвесторів, то цю вітку метро буде передано в концесію. «Ми плануємо створити підприємство - замовника будівництва, якому надамо землевідведення і проектну документацію. Потім сформуємо пул інвесторів для фінансування його діяльності. Після завершення будівельних робіт інвестори визначать компанію-оператора, яка опікуватиметься експлуатацією лінії, але сама лінія надійде на баланс міста», - додав заступник голови КМДА.

При цьому він запевнив, що «вартість проїзду на Подільсько-Вигурівській лінії для пасажирів не відрізнятиметься від вартості проїзду на інших лініях метрополітену».

Водночас Р.КРАМАРЕНКО підтвердив, що зараз тривають переговори з китайськими і японськими компаніями, які раніше планувалося залучити до будівництва метро на Троєщину. За його словами, ці проекти передбачають товарне кредитування. «І японці, і китайці пропонують пільговий кредит під 3% річних на 20 років. Щоб одержати цю пільгу, ми маємо використовувати китайське або японське устаткування, технології і техніку, включаючи рухомий склад», - додав він. За його словами, гарантії кредиту має надати або київська влада, або Українська держава.

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