ДЗ в 2011 році збільшила перевезення пасажирів у далекому сполученні на 0,6%

Донецька залізниця (ДЗ) в 2011 році в далекому сполученні перевезла 10,401 млн. пасажирів — на 0,6% більше, ніж роком раніше.

Як повідомляє УНІАН прес-служба дороги, при цьому збитки ДЗ від пасажирських перевезень далекого сполучення в 2011 році сягнули 376,1 млн. грн. — на 19% більше, ніж у 2010 році.

Покриття витрат на пасажирськи перевезення в далеокму сполученні доходами в 2011 році становило 58,18%, в 2010 році — 60,92%.

У 2011 році дорогою було перевезено пільгових категорій громадян у далекому сполученні на суму 23,241 млн. грн., при цьому компенсації одержано 6,658 млн. грн., або 28% суми наданих послуг.

Зокрема, від Донецької обласної держадміністрації ДЗ одержала 2,587 млн. грн. компенсації при обсязі послуг на 7,327 млн. грн., від Луганської обласної держадміністрації одержано 1,777 млн. грн. компенсації при обсязі послуг 2,442 млн. грн., від Міністерства освіти і науки України одержано 2,27 млн. грн. компенсації при обсязі послуг на 9,73 млн. грн., від Міністерства України у справах сім`ї, молоді і спорту компенсації не надходило, тоді як послуг з перевезення дітей віком від 6 до 14 років було надано на суму 3,712 млн. грн.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

У 2011 році Донецька залізниця збільшила завантаження на 7,5% у порівнянні з 2010 роком - до 153 млн. тонн, що становило 39% загальних обсягів усіх залізниць України.