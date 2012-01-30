Кабмін встановив ліміт автомобілів для виконавчої влади

Кабінет міністрів України встановив ліміт легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріатУ Кабміну, згідно з постановою від 26 грудня 2011 року № 1399, майже вдвічі скорочено ліміт легкових автомобілів центральним та місцевим органам виконавчої влади.

Легкові автомобілі, що перебувають на балансі органів виконавчої влади і вивільняються у зв’язку з установленням ліміту, підлягають реалізації у визначеному законодавством порядку, або мають бути передані на баланс іншій бюджетній установі.

Нововведенням є передбачена постановою заборона органам виконавчої влади орендувати (наймати) легкові автомобілі понад установлений ліміт.

Державним органам встановлене обмеження вартості орендованих легкових автомобілів в межах сум витрат, затверджених постановою Кабінету міністрів від 4 квітня 2001 року № 332 “Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп`ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів”.

Реалізація прийнятого рішення уряду дозволить скоротити видатки державного бюджету на утримання органів виконавчої влади, наголосили у прес-службі уряду.