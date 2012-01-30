Тепловоз потяга, що зійшов з колії, підняли і відправили до локомотивного депо

На місці сходження з колії вантажного потяга в Сумській області стан на 13:00 понеділка, 30 січня, піднято і відправлено до локомотивного депо Смородино тепловоз і прибрано 20 вагонів.

Як зазначається у повідомленні прес-служби Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця», на даний час проводиться вивантаження продукції з пошкоджених вагонів.

Зокрема, з цистерн повністю відкачано наявне дизельне пальне.

Крім того, налагоджено перевантаження вантажу, що перебуває під митним контролем (какао-порошок, рослинна олія).

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», небезпеки хімічного забруднення навколишнього середовища у зв`язку з аварією немає.

На місці сходження вантажного потягу працюють більш як 500 фахівців-залізничників, а також фахівці МНС і Міноборони.

У ліквідації наслідків сходження беруть участь відновлювальні потяги ст. Смородино, Основа, Конотоп, а також використовується техніка відновлювального потягу ст. Полтава і Дарниця.

У цілому залізничники задіяли більш як 200 одиниць техніки, зокрема три надпотужні бульдозери «Комацу» японського виробництва, чотири бульдозери Т-330, два залізничні крани вантажопідйомністю 125 тонн і три крани вантажопідйомністю 60 тонн.

Довідка УНІАН. 28 січня 2012 на 99-му кілометрі перегону Скрягівка - блок-пост 98 км Сумської дирекції залізничних перевезень за швидкості 68 км/год сталося сходження тепловозу 2ТЭ-116 № 1212 останньою колісною парою другої секції і 27-ми вагонів головної частини потягу № 3520.

Постраждалих немає. Пошкоджено більш як 300 метрів колії. У вагонах, які зійшли з колії, транспортувалися будівельні матеріали, лісоматеріали, продукти харчування, а також фталевий ангідрид (1 вагон) і дизельне пальне (2 цистерни).