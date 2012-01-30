Графік курсування 18 пасажирських поїздів змінено через аварію в Сумській області

"Укрзалізниця" змінила маршрут проходження 18 пасажирських поїздів через сходження з рейок у Сумській області вантажного поїзда.

Як сказано в повідомленні Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), 30 січня 2012 року через Київ-Гребінку-Полтаву слідуватимуть поїзди №134 Львів-Луганськ №14 Ужгород-Харків №344 Київ-Харків №116 Трускавець-Харків №350 Тернопіль-Харків №13 Харків-Ужгород №343 Харків-Київ №349 Харків-Тернопіль №115 Харків-Трускавець.

30 січня через Бахмач - Ромни - Ромодан - Полтаву слідуватимуть поїзди №100 Мінськ-Сімферополь №390 Мінськ-Анапа №384 Мінськ-Маріуполь №395 Кисловодськ-Мінськ №55 Сімферополь-Суми №383 Маріуполь-Мінськ.

Маршрут поїзда №117/118 Харків, Суми - Москва обмежений на станції Суми — поїзд відправлятиметься із станції Суми.

Маршрут поїзда №326/325 Луганск-Суми-Луганськ обмежено по станції Смородино — поїзд не курсуватиме на ділянці Смородино-Суми і відправлятиметься із станції Смородино.

Маршрут поїзда №847/848 Харків-Ворожба обмежено по станції Смородино - на ділянці Смородино-Ворожба поїзд на курсуватиме.

Довідка УНІАН. 28 січня 2012 на 99 кілометрі перегону Скрягівка - блокпост 98 км Сумської дирекції залізничних перевезень при швидкості 68 км/год. Сталося сходження тепловоза 2ТЕ-116 №1212 останньою колісною парою другої секції і 27-ми вагонів головної частини поїзда №3520.

Постраждалих немає. Пошкоджено більш як 300 метрів колій. У вагонах, які зійшли з колії, транспортувалися будівельні матеріали, лісоматеріали, продукти харчування, а також фталевий ангідрид (1 вагон) і дизельне пальне (2 цистерни).