Володимир Путін дав старт Тихвінському вагонобудівному заводу

Голова Уряду Російської Федерації Володимир ПУТІН і президент Групи компаній «ІСТ» Олександр НЕСІС здійснили сьогодні запуск виробництва на Тихвінському вагонобудівному заводі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ЄАБР.

Згідно з повідомленням, проект будівництва цього підприємства був реалізований «ІСТ» спільно з Євразійським банком розвитку (ЄАБР) і російським «Внєшекономбанком». У 2008-2010 рр.. ЄАБР і «Внєшекономбанк» надали 660 млн. доларів США (по 330 млн. - кожен) терміном на 8 років на будівництво підприємства та придбання обладнання для нього.

«Реалізація цього інноваційного проекту масового випуску нових вантажних вагонів нового покоління буде сприяти загальному розвитку транспортної галузі в СНД і підвищенню ефективності залізничних перевезень в регіоні, - зазначає голова Правління ЄАБР Ігор ФІНОГЕНОВ. - Через зміцнення єдиного транспортного простору країн СНД і збільшення російського експорту в країни регіону проект вплине на поглиблення економічної інтеграції між Російською Федерацією з країнами ЄврАзЕС і СНД».

За словами глави ЄАБР, за загальним обсягом інвестицій - понад 1,2 млрд. доларів США - це один з наймасштабніших у Європі промислових проектів в галузі машинобудування.

Довідка УНІАН. Група компаній «ІСТ» - один з найбільших у Росії приватних інвестиційно-промислових холдингів. Управляє активами в галузі фінансів, видобутку дорогоцінних металів, транспортного машинобудування, промислового інжинірингу, комерційного і промислового девелопменту. На даний момент в структуру активів, що перебувають під управлінням Групи, входять такі компанії як «Поліметал», «НОМОС-БАНК», «Ханти-Мансійський банк», «Тихвінський вагонобудівний завод».

Групі також належать великі пакети акцій у компаніях «Уралкалий», «Балтійський Лізинг» та ін.

Євразійський банк розвитку є міжнародною фінансовою організацією, заснованою Росією і Казахстаном в січні 2006 року з метою сприяння розвитку ринкової економіки держав-учасників, їх стійкому економічному зростанню і розширенню взаємних торговельно-економічних зв`язків. Статутний капітал ЄАБР перевищує 1,5 млрд. доларів США. Державами-учасницями банку є Російська Федерація, Республіка Казахстан, Республіка Таджикистан, Республіка Вірменія, Республіка Білорусь та Киргизька Республіка.