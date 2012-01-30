У Житомирі планують відновити роботу аеропорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час робочої поїздки до Бердичева повідомив журналістам голова Житомирської облдержадміністрації Сергій РИЖУК.

За його словами, він видав розпорядження, яким створено комісію з вивчення цього питання.

С.РИЖУК назвав складною ситуацію із земельною ділянкою, на якій знаходяться споруди аеропорту. "Ця земельна ділянка повинна служити виключно для забезпечення діяльності аеропорту. На сьогодні будівлі та споруди, розташовані на цій ділянці по вулиці Авіаторів, 9 в Житомирі, належать семи власникам", - сказав він.

Голова Житомирської ОДА підкреслив також, що для відновлення в Житомирі діяльності аеропорту необхідний інвестор, готовий продемонструвати реальний проект відродження цього підприємства.

Він також зазначив, що потрібно визначити, як раніше експлуатувався аеропорт, і доручити управлінню Держкомзему в області вивчити питання і винести остаточне рішення.

"Архітектору Житомира потрібно визначитися щодо включення проекту відновлення аеропорту в програму розвитку міста. Питання складне, і наше завдання - підійти до його вирішення комплексно, враховуючи думки всіх власників", - додав С.РИЖУК.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Аеропорт "Житомир" припинило свою діяльність через економічну кризУ і не діє вже кілька років.