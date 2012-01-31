Другий за величиною туроператор України «Пілот» перейшов на систему бронювання Amadeus
Друге найбільше агентство з продажу авіаквитків і туристичних послуг в Україні – компанія «Пілот» перейшла до використання глобальної системи Amadeus для бронювання авіаквитків, залізничних квитків, готельних послуг і прокату автомобілів.
«Успішно завершено комплекс заходів, які забезпечили перехід офісів і філій агентства «Пілот» до повсюдного і масштабного використання системи Amadeus для бронювання авіаквитків, залізничних квитків, готельних послуг і прокату автомобілів. За короткий період часу було проведено навчання більш як 50 працівників», - сказано у прес-релізі компанії «Пілот».
Компанія «Пілот» відзначає, що перенесення операцій агентства в Amadeus дозволить розширити спектр послуг, що надаються, і підвищити якість обслуговування клієнтів на всіх етапах подорожі.
«Угода з Amadeus є ключовим етапом у розвитку як офісних, так і інтернет-продажів нашої компанії. Охоплення Amadeus максимального набору рішень у тревел-сегменті, сподіваюся, дозволить нам сформувати нові пропозиції для наших клієнтів і оптимізувати витрати, пов`язані з дистрибуцією наших послуг», - відзначив регіональний директор компанії «Пілот» Віктор ВІГАНТ.«Ми високо цінуємо партнерство з компанією «Пілот», а також можливість надати агентству всі переваги портфоліо наших рішень», - заявив директор «Амадеус Україна» Олексій МУРОВЦЕВ.За його словами, Amadeus постійно розвиває свої рішення і забезпечує агентства передовими технологіями у галузі бронювання туристичних послуг і автоматизації бізнес-процесів. "Використання компанією «Пілот» рішень Amadeus дозволить запропонувати пасажирам нові туристичні послуги і розвивати взаємодію з національними і зарубіжними перевізниками", - додав О.Муровцев.
Довідка УНІАН.Компанія «Пілот»- агентство корпоративного обслуговування повного циклу. Надає корпоративним клієнтам цілу лінійку послуг від авіаційних і залізничних квитків, готелів, туристичних послуг до розробки індивідуальних проектів за лінією MICE. «Пілот» займає друге місце в Україні з продажу авіаперевезень і туристичних послуг. Агентство «Пілот» акредитоване Міжнародною асоціацією авіаційного транспорту (IATA). Штат співробітників налічує більш ніж 200 чоловік. Компанія Серед клієнтів – провайдери (авіакомпанії, готелі, залізниці, круїзні компанії тощо), продавці (туристичні агентства і веб-сайти) і споживачі туристичних послуг (корпорації і мандрівники). Головний офіс компанії «Amadeus» міститься в Мадриді. У Ніцці (Франція) розташований центр розвитку продуктів, а в Ердингу (Німеччина) – центр обробки даних. Регіональні офіси компанії працюють у Маямі (США), Буенос-Айресі (Аргентина), Бангкоку (Таїланд) і Дубаї (ОАЕ). Обслуговування клієнтів здійснюється за допомогою 73 місцевих представництв «Amadeus» у 195 країнах. Компанія «Amadeus» зареєстрована на торгових біржах Мадрида, Барселони, Більбао і Валенсії. Компанія має у своєму розпорядженні штат працівників з 10000 чоловік у всьому світі.
«Пілот» займає друге місце в Україні з продажу авіаперевезень і туристичних послуг. Агентство «Пілот» акредитоване Міжнародною асоціацією авіаційного транспорту (IATA). Штат співробітників налічує більш ніж 200 чоловік.
Компанія«Amadeus»- технологічний партнер і процесинговий оператор світової індустрії туризму і авіаперевезень.
Серед клієнтів – провайдери (авіакомпанії, готелі, залізниці, круїзні компанії тощо), продавці (туристичні агентства і веб-сайти) і споживачі туристичних послуг (корпорації і мандрівники).
Головний офіс компанії «Amadeus» міститься в Мадриді. У Ніцці (Франція) розташований центр розвитку продуктів, а в Ердингу (Німеччина) – центр обробки даних. Регіональні офіси компанії працюють у Маямі (США), Буенос-Айресі (Аргентина), Бангкоку (Таїланд) і Дубаї (ОАЕ). Обслуговування клієнтів здійснюється за допомогою 73 місцевих представництв «Amadeus» у 195 країнах.
Компанія «Amadeus» зареєстрована на торгових біржах Мадрида, Барселони, Більбао і Валенсії. Компанія має у своєму розпорядженні штат працівників з 10000 чоловік у всьому світі.