Другий за величиною туроператор України «Пілот» перейшов на систему бронювання Amadeus

Друге найбільше агентство з продажу авіаквитків і туристичних послуг в Україні – компанія «Пілот» перейшла до використання глобальної системи Amadeus для бронювання авіаквитків, залізничних квитків, готельних послуг і прокату автомобілів.

«Успішно завершено комплекс заходів, які забезпечили перехід офісів і філій агентства «Пілот» до повсюдного і масштабного використання системи Amadeus для бронювання авіаквитків, залізничних квитків, готельних послуг і прокату автомобілів. За короткий період часу було проведено навчання більш як 50 працівників», - сказано у прес-релізі компанії «Пілот».

Компанія «Пілот» відзначає, що перенесення операцій агентства в Amadeus дозволить розширити спектр послуг, що надаються, і підвищити якість обслуговування клієнтів на всіх етапах подорожі.

«Угода з Amadeus є ключовим етапом у розвитку як офісних, так і інтернет-продажів нашої компанії. Охоплення Amadeus максимального набору рішень у тревел-сегменті, сподіваюся, дозволить нам сформувати нові пропозиції для наших клієнтів і оптимізувати витрати, пов`язані з дистрибуцією наших послуг», - відзначив регіональний директор компанії «Пілот» Віктор ВІГАНТ. «Ми високо цінуємо партнерство з компанією «Пілот», а також можливість надати агентству всі переваги портфоліо наших рішень», - заявив директор «Амадеус Україна» Олексій МУРОВЦЕВ. За його словами, Amadeus постійно розвиває свої рішення і забезпечує агентства передовими технологіями у галузі бронювання туристичних послуг і автоматизації бізнес-процесів. "Використання компанією «Пілот» рішень Amadeus дозволить запропонувати пасажирам нові туристичні послуги і розвивати взаємодію з національними і зарубіжними перевізниками", - додав О.Муровцев.