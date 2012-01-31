Масового скорочення залізничних маршрутів у 2012 р. не буде - Колесніков

Масового скорочення залізничних маршрутів і ліквідації збиткових у 2012 році не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сьогодні повідомив віце-прем`єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ.

Він зазначив, що можливе корегування й скорочення не більше 4% збиткових маршрутів.

Б.КОЛЕСНІКОВ також зазначив, що залізниця зберігатиме соціальні перевезення й продовжить перевозити пільгові категорії пасажирів. «Ми поки зберігаємо соціальні перевезення. Заборгованість погасимо за рахунок вантажних перевезень. Пасажири не повинні страждати», - сказав він.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, в 2011 році «Укрзалізниця» перевезла пасажирів пільгових категорій на суму 580,99 млн. грн., тоді як компенсація становила лише 193 млн. грн. - 33,2%.

Міністерство інфраструктури та «Укрзалізниця» ведуть роботу з місцевою владою щодо збільшення обсягів компенсації за перевезення пільгових категорій пасажирів. «У нас є важелі впливу на місцеві ради», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.